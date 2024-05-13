غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري "نايل"

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتستمر حتى الخميس المقبل 16 مايو الجاري، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

مباريات الدوري المصري “نايل”

وتشهد الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل، غياب قطبي الكرة الأهلي والزمالك عن الساحة المحلية، بسبب ارتباطاتهم القارية، بنهائي كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا، أمام كلا من نهضة بركان المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

وتقام 7 مباريات من أصل 9 في الجولة الثالثة والعشرين، مع تأجيل مواجهتا الزمالك وزد والأهلي والمقاولون العرب، لآجل غير مسمى.

مواعيد الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل

الثلاثاء 14 مايو الجاري

الاتحاد السكندري & سموحة.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

وحقق زعيم الثغر، الفوز بهدف نظيف في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

طلائع الجيش & الإسماعيلي.. السابعة مساء ( ستاد جهاز الرياضة العسكري).

وحقق طلائع الجيش، الفوز على الدراويش بنتيجة 3/2، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الأربعاء 15 مايو الجاري

الداخلية & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

وحقق الجونة الفوز بهدفين نظيفين، في مواجهة الدور الأول.

بيراميدز & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

وكان سيراميكا كليوباترا، حقق الفوز بهدفين نظيفين، في مواجهة الدور الأول.

فاركو & بلدية المحلة.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

وكان بلدية المحلة، حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة الدور الأول.

الخميس 16 مايو الجاري

إنبي & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

وحقق إنبي الفوز بهدف نظيف، في مواجهة الدور الأول.

البنك الأهلي & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكان البنك الأهلي، اكتسح المصري برباعية نظيفة، في مواجهة الدور الأول.

نتائج الجولة الثانية والعشرين بدوري نايل

الإسماعيلي 1 الداخلية 0

سموحة 1 زد 2

سيراميكا كليوباترا 2 طلائع الجيش 1

الجونة 1 فاركو 2

مودرن فيوتشر 1 البنك الأهلي 1

المقاولون العرب 0 الاتحاد السكندري 1

المصري البورسعيدي 0 بيراميدز 1

بلدية المحلة 1 الأهلي 2

بينما تم تأجيل مباراة الزمالك وإنبي، في الجولة ذاتها لآجل غير مسمى.