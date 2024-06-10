روسيا تعلن ضرب 13 قاعدة للإرهابيين فى محافظتين بـ سوريا

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية ضربت 13 قاعدة للإرهابيين في محافظتي حمص ودير الزور في سوريا.

وأوضح بوبوف في بيان له وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية، خلال اليوم الماضي، 13 مكانًا لانتشار المسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص والبشري".

وأضاف أن عمليات الاستطلاع مستمرة في المناطق الصحراوية والجبلية في محافظات حمص والرقة ودير الزور.

وبحسب بوبوف، قُتل جندي سوري جراء انفجار عبوة ناسفة أسقطتها طائرة جوية غير مصنوعة أطلقها الإرهابيون على مواقع للقوات الحكومية بالقرب من مستوطنة سراقب في محافظة إدلب.