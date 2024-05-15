للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

يترقب الملايين سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر للبيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس أو المدخرين فيه بوصفه ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو أوكرانيا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر للبيع والشراء بسبب استقرار البورصة العالمية منذ صدور بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الأوقية نحو 2352 دولارا في حين سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي نحو 3115 جنيها، وجاء الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3560 جنيها.

الشراء 3537.25 جنيه.

صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3263.25 جنيه.

الشراء 3242.5 جنيه.

صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3115 جنيها.

الشراء 3095 جنيها.

صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2670 جنيها.

الشراء 2652.75 جنيه.

صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2076.75 جنيه.

الشراء 2063.25 جنيه.

صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1780 جنيها.

الشراء 1768.5 جنيه.

صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1335 جنيها.

الشراء 1326.5 جنيه.

صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر الذهب بالدولار اليوم

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 24920 جنيها.

الشراء 24760 جنيها.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2352$.

الشراء 2351$.

صعود وصل إلى 2 نقطة.

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