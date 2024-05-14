القمح يضيئ صوامع الإسكندرية.. والمزارعون: سعر مجزي للأردب

عمل مستمر ومتقن تشهده صوامع الغلال بمحافظة الإسكندرية بموسم توريد القمح المحلي، والتي تواصل استلام كميات القمح من المزارعين لتشوينها، عقب المرور بعدة خطوات من خلالها يتم حساب نقاوة القمح وسعره بشكل تقني وسريع.

ورصدت الدستور من خلال بث مباشر، خطوات استلام القمح بصومعة كينج مريوط غرب الإسكندرية، وسعادة المزارعين بتوريد المحصول.

وقال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المحصول هذا العام مبشر بالخير، والإنتاجية مرتفعة، مشيرًا إلى أن كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن 59180 ألف طن لصوامع الإسكندرية.

واضاف لـ" الدستور" أن الظروف الجوية هذا العام كانت ملائمة لزيادة الإنتاجية، فضلا عن زراعة أصناف جيدة من القمح، لافتًا إلى أنه تم حساب سعر الاردب هذا العام بحسب النقاوة، وهي: سعر الأردب 2000 جنيه لدرجه نقاوة 23.5 و1950 جنيه درجة نقاوة 23 و1900جنية درجه نقاوة 22.5.

وأكد أن وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية أن الدولة حرصت على رفع سعر القمح ل2000 جنيه وهو سعر مجزي للمزارعين، فضلا عن حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم خلال 48ساعة، وتسهيل الإجراءات داخل الصومع.

مراحل وخطوات استلام القمح بالصوامع

وقال المهندس احمد الفخراني مدير صومعة كينج مريوط بالإسكندرية، إن الصومعة تتضمن 12خلية، سعة كل خلية 5000 طن، بسعة إجمالية 60ألف، طن، مشيرًا إلى أن متوسط استلام القمح 600 طن في اليوم.

وأضاف لـ" الدستور" أن القمح يمر بعدة مراحل للتشوين، تبدأ بدخول سيارات نقل القمح، وسحب عينة لدخول المعمل لفرز نقاوة القمح ونسبة الرطوبة، ويتم تحديد السعر بناءً على النقاوة، ومتابعًا أن عقب ذلك يتم دخول سيارات القمح على الميزان ثم تفرغ لتنقل إلى أماكن التشوين.

وأوضح أن غرفة التحكم بالصومعة مجهزة بالأجهزة بثلاثة فلاتر لمنع مخاطر للانفجار الغباري، بجانب الغربال والذي وظيفته زيادة نسبة نقاوة القمح، وللحفاظ على المخزون يوحد نظام لمراقبة درجات الحرارة، ومنظومة مراقبة المخزون، لقياس كميات المخزون من القمح في كل خلية بشكل دوري، يقيس الكميات كل 3ساعات.

المزارعين: السعر مجزي ونحصل على جميع مستحقاتنا فوريًا

وأعرب انور شتا، أحد المزارعين عن سعادته بتوريد القمح للصوامع، مشيرًا إلى أن القمح هذا العام انتاجيته مرتفعة والحبوب جيدة فضلا عن زيادة سعر الأردب لـ 2000جنيه والحصول على مستحقاتهم على الفور.

واضاف حسن السمان، أن هذا العام كان موسم مبشر من بدايته من خلال الأصناف المزروعة، والمتابعة المستمرة من الإرشاد الزراعي لكي يحقق المزارعين أعلى إنتاجية.

وأوضح أن كافة المزارعين بالإسكندرية هذا العام حرصوا على توريد القمح للدولة وذلك حق علينا، فضلا عن أن الدولة تعطينا حقوقنا بسعر مجزي للأردب، مشيرًا إلى أن موسم القمح ليس موسم عاديًا بل هو موسم الخير الذي نتتظره جميعا.



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