الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"المصرية اليابانية" تحصد المركز الأول محليًا و106عالميًا بتصنيف "تايمز"

الدكتور عمرو عدلى
الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية

حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بـالإسكندرية، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف تايمز البريطاني  للجامعات الشابة لعام 2024، كما حصدت الجامعة المركز رقم 106 عالميًا.

وقال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من  الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة، ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا.

وأوضح أنه يأتي أيضًا تتويجًا للجهود البحثية المتميزة في الجامعة، والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة، ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية،مشيدا، بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل، وأن هذا التصنيف يعد انجازًا كبيرًا للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

وكان قد فاز طالب بالجامعة اليابانية بالمركز الأول بمسابقة الخطابة لمستوى المبتدئين، حيث حصد الطالب أحمد صفوت بالفرقة الثانية  فى كلية علوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأولى  لمستوى المبتدئين في مسابقة الخطابة، وفاز  بجائزة رحلة سفر إلى اليابان لمدة أسبوعين، وذلك خلال مشاركة الجامعة المصرية اليابانية في مسابقة الخطابة التي تم تنظيمها  تحت رعاية السفارة اليابانية بالقاهرة.

الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية تصنيف تايمز المصرية واليابانية الجامعات الشابة

مواد متعلقة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الإعدادية وشهادات القراءات

لرفع كفائتهم خلال الصيف.. الانتهاء من تدريب منقدي شواطئ الإسكندرية

بعد طوسون.. إحالة العاملين بمركزى شباب العمراوى والظاهرية للتحقيق

الأنبا بافلي يترأس قداس لطلاب الثانوية في الإسكندرية الأربعاء المقبل

"البحث العلمي والتحول الرقمي: التحديات والفرص" ندوة بمكتبة الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" يحصد 18 مركزًا جمهوريًا فى مسابقات التفوق الكشفى

رئيس مياه الإسكندرية: الزيادة السكانية من أكبر التحديات التى تواجه ملف المياه

مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثامنة للمدرسة الفرنكوفونية الدولية بالرباط

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

الرئيس الأمريكى فى ورطة

بعد فشل محاولات لقجع.. تطورات أزمة الشيبى وحسين الشحات

ماذا يحدث فى سوق الدولار؟.. خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم للفترة المقبلة

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟