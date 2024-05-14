"المصرية اليابانية" تحصد المركز الأول محليًا و106عالميًا بتصنيف "تايمز"

حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بـالإسكندرية، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف تايمز البريطاني للجامعات الشابة لعام 2024، كما حصدت الجامعة المركز رقم 106 عالميًا.

وقال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة، ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا.

وأوضح أنه يأتي أيضًا تتويجًا للجهود البحثية المتميزة في الجامعة، والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة، ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية،مشيدا، بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل، وأن هذا التصنيف يعد انجازًا كبيرًا للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

وكان قد فاز طالب بالجامعة اليابانية بالمركز الأول بمسابقة الخطابة لمستوى المبتدئين، حيث حصد الطالب أحمد صفوت بالفرقة الثانية فى كلية علوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأولى لمستوى المبتدئين في مسابقة الخطابة، وفاز بجائزة رحلة سفر إلى اليابان لمدة أسبوعين، وذلك خلال مشاركة الجامعة المصرية اليابانية في مسابقة الخطابة التي تم تنظيمها تحت رعاية السفارة اليابانية بالقاهرة.