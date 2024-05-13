الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأنبا بافلي يترأس قداس لطلاب الثانوية في الإسكندرية الأربعاء المقبل

الأنبا بافلي
الأنبا بافلي

يترأس الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه في الإسكندرية، قداس خاص لطلاب وطالبات ثانوي عام وتجاري وصناعي، على مستوى قطاع المنتزه، يوم الأربعاء المقبل في الثامنة صباحا بكنيسة الانبا اثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف، وسط حضور  طلاب وطالبات الثانوية وكهنة الكنائس.

واعتادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخصيص قداس للطلاب قبل أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة حيث يرفعوا الصلوات والتضرعات إلى الله من أجل التوفيق والنجاح في الامتحانات.

وبحسب بيان الكنيسة في الإسكندرية، فإنه من المقرر وضعت الكنيسة مجموعة من الأقلام على المذبح للصلاة عليها ومباركتها وتوزيعها على الطلاب والطالبات في نهاية القداس الإلهي من أجل استخدامها في المذاكرة والامتحان بها.

جدير بالذكر أن الأنبا بافلي، قد اعتاد ترأس ذلك القداس كل عام حيث وجه العام الماضي رسائل عدة أبرزها بأن يجتهدوا ويلتحقوا بالكليات، كما أشاد بالاهتمام بالجانب الصناعي في ظل توجه الدولة نحو الصناعة والنمو.

 

الانبا بافلي كنائس المنتزه الإسكندرية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طلاب الثانوية

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