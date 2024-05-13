سفير الاتحاد الأوروبى: نبحث العديد من المشروعات لتمويلها فى الإسكندرية قريبًا

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، إن هناك العديد من المشروعات بالإسكندرية مستقبليًا التي نعمل على مناقشتها حاليًا مع الجهات المعنية ومنها الصرف الصناعي، مشيرًا إلى أن الصرف الصناعي له تأثير كبير على البيئة.

الإسكندرية لديها العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه والتغيرات المناخية

وأضاف، خلال ورشة تحديات المياه، أن الإسكندرية لديها العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه والتغيرات المناخية التي تعمل عليها حاليًا ومنها الخطة المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، لافتًا إلى أنه من المتوقع دراسة عدد من المشروعات لتمويلها قريبًا.

وأوضح أنه يتم دعم عدد من المشروعات، منها القطاع الزراعي والثروة السمكية في الإسكندرية، ومنها زيادة الإنتاجية بالبحيرات في الإسكندرية.

الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر بمنح تتجاوز 600 مليون يورو

وكان قد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر، من خلال منح تزيد قيمتها على 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، قائلًا: إننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.

650 ألف فرصة عمل قصيرة بشكل رئيسي في المناطق الريفية

وأشار إلى أن برامج الاتحاد الأوروبي الحالية ذات التمويل المشترك تمتد إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، مما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة، وما يقرب من 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2028.

وتابع أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه وضمان الأمن الغذائي واستدامة مجتمع الأعمال الزراعية القوي، وتعتبر مشاريع مثل بناء وإعادة تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي محورية في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.

وأكد أن من المبادرات المهمة في هذا الصدد دعم الاتحاد الأوروبي برنامج توسيع منطقة الصرف الصحي في غرب الإسكندرية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بشكل كبير، مما يضمن إنتاج مياه أنظف والحد من التلوث البيئي. وهو أمر حيوي بالنسبة لمدينة ساحلية مثل الإسكندرية، حيث تؤثر جودة المياه بشكل مباشر على الصحة العامة والنظام البيئي البحري.