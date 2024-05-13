الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين ووفد مقاطعة جويتشو الصينية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يى، قنصل عام الصين بالإسكندرية، يرافقه وفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون وتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين تمهيدًا لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابى فى المجالات المقترحة.

 شهد اللقاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الهندسة والزراعة والحاسبات وعلوم البيانات، ومكتب العلاقات الدولية.

 وفي كلمته، رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض فرص التعاون المقترحة من خلال إقامة مشروعات ناشئة خاصة فى مجالات الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة Big Data والمجالات المرتبطة بهم، فضلًا عن إمكانية التعاون من خلال مركز تميز المياه والتكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية، لتحويل أفكار البحوث العلمية إلى مخرجات قابلة للتطبيق بما يخدم المجتمع.

فيما رحب قنصل الصين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في المجالات المقترحة باعتبارها من الجامعات العريقة التي لديها خبرات كبيرة  في المجالات التي تم التباحث حولها، ودعا قنصل الصين المختصين في هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية لزيارة المؤسسات البحثية والأكاديمية الصينية التي تعمل في هذه المجالات تمهيدًا لإقامة مشروعات مشتركة.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين
جامعة الإسكندرية قنصل عام الصين تعزيز التعاون التبادل الطلابى البحوث العلمية التعاون البحثي

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