الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يشارك في افتتاح متحف كفافيس (صور)

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية يشارك في افتتاح متحف كفافيس

شارك د.أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية في الافتتاح الرسمي لمتحف كفافيس بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة اوناسيس، بحضور ايكاترينى ساكيلاروبولو؛ رئيسة الجمهورية اليونانية ولينا ميندونى؛ وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام لليونان بالإسكندرية، وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

وأشاد د.زايد بالترميم والشكل الجديد لمنزل الشاعر اليونانى العظيم قسطنطين كفافيس، مؤكدًا أن بيت كفافيس يعد جوهرة أثرية ثمينة فى عروس البحر المتوسط، كما أنه يرصد رحلة احد اهم الشعراء المصريين اليونانين.

ويقع متحف كفافيس في وسط الإسكندرية وكان مقر اقامة الشاعر اليونانى كفافيس حيث عاش معظم حياته.

وافتتح المتحف 1992 مبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف إلى أن قامت مؤسسة اوناسيس اليونانية بتطويره وترميمه لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمس وسط أجواء احتفالية أنيقة.

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الإسكندرية متحف كفافيس رئيسة الجمهورية اليونانية الجالية اليونانية بيت كفافيس

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