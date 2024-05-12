ملتقى توظيفى ومعرض سنوى بكلية الزراعة بسابا باشا

نظمت كلية الزراعة بسابا باشا الملتقى التوظيفي السنوي للكلية بمشاركة الشركات والمؤسسات الزراعية التي توفر تدريب وفرص عمل لطلاب وخريجي الكلية في جميع المجالات الزراعية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبدالفتاح القائم بأعمال عميد الكلية بالحضور، مؤكدًا حرص الكلية على عقد هذا الملتقى سنويًا لربط الطلاب والخريجيين بسوق العمل.

وأشار إلى أن هدف الملتقى في تواجد العديد من الشركات الزراعية لمساعدة الطلاب في تقديم السيرة الذاتية، وتوفير فرص عمل لهم فى المجالات الزراعية المختلفة، فضلًا عن تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والتوجية والتوعية للطلاب والخريجيين لتطوير القدرات والمهارات لديهم.

فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين



وأكدت الدكتورة إيمان عياد، القائمة بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية في توفير عدد من الشركات المميزة للمشاركة فى فعاليات الملتقى لتقديم فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين فى مجالات متنوعة، لافتة إلى دور الكلية فى توفير خدمات للمجتمع المحيط.

عقد ندوات خلال الملتقى التوظيفي



تم خلال الملتقى تقديم ندوتين: الأولى بعنوان المراحل الفسيولوجية فى محصول العنب المتحدث، تحدث فيها المهندس محمد مازن، مهندس الدعم الفنى بإحدى الشركات، واستشارى زراعة العنب فى مصر، والندوة الثانية بعنوان الإدارة المتكاملة لمكافحة دود الحشد الريفية ألقاها الدكتور محمد النشرتى عبدالعال باحث بمركز البحوث الزراعية.

شارك في الملتقى الدكتور مصطفى البخشوان، وكيل وزارة الزراعة سابقًا ونقيب الزراعيين الأسبق، وعمداء ووكلاء الكلية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام العلمية، وأساتذة الكلية في مختلف تخصصات الاقسام العلمية، والمدرسين المساعدين والمعيدين والإداريين وخريجى الكلية والطلاب، كما تم خلال اليوم تكريم الشركات المشاركة في الملتقى.