الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ملتقى توظيفى ومعرض سنوى بكلية الزراعة بسابا باشا

الملتقي التوظيفي
الملتقي التوظيفي بكلية زراعة سابا باشا

نظمت كلية الزراعة بسابا باشا الملتقى التوظيفي السنوي للكلية بمشاركة الشركات والمؤسسات الزراعية التي توفر تدريب وفرص عمل لطلاب وخريجي الكلية في جميع المجالات الزراعية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.
وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبدالفتاح القائم بأعمال عميد الكلية بالحضور، مؤكدًا حرص الكلية على عقد هذا الملتقى سنويًا لربط الطلاب والخريجيين بسوق العمل.

وأشار إلى أن هدف الملتقى في تواجد العديد من الشركات الزراعية لمساعدة الطلاب في تقديم السيرة الذاتية، وتوفير فرص عمل لهم فى المجالات الزراعية المختلفة، فضلًا عن تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والتوجية والتوعية للطلاب والخريجيين لتطوير القدرات والمهارات لديهم.

 

فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين 


وأكدت الدكتورة إيمان عياد، القائمة بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية في توفير عدد من الشركات المميزة للمشاركة فى فعاليات الملتقى لتقديم فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين فى مجالات متنوعة، لافتة إلى دور الكلية فى توفير خدمات للمجتمع المحيط.

 

عقد ندوات خلال الملتقى التوظيفي


تم خلال الملتقى تقديم ندوتين: الأولى بعنوان المراحل الفسيولوجية فى محصول العنب  المتحدث، تحدث فيها المهندس محمد مازن، مهندس الدعم الفنى بإحدى الشركات، واستشارى زراعة العنب فى مصر، والندوة الثانية بعنوان الإدارة المتكاملة لمكافحة دود الحشد الريفية ألقاها الدكتور محمد النشرتى عبدالعال باحث بمركز البحوث الزراعية.
شارك في الملتقى الدكتور مصطفى البخشوان، وكيل وزارة الزراعة سابقًا ونقيب الزراعيين الأسبق، وعمداء ووكلاء الكلية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام العلمية، وأساتذة الكلية في مختلف تخصصات الاقسام العلمية، والمدرسين المساعدين والمعيدين والإداريين وخريجى الكلية والطلاب، كما تم خلال اليوم تكريم الشركات المشاركة في الملتقى.

كلية الزراعة جامعة الإسكندرية فرص عمل المجالات الزراعية الملتقى التوظيفي

مواد متعلقة

"صرف الإسكندرية" تستعرض جهودها في ملف معالجة الصرف الصناعي (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف الوصول لـ100 درجة علمية مع الجامعات العالمية

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف بكلية الهندسة

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

جدول تخفيف الأحمال.. مواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية 2024

رئيس جمهورية اليونان في جولة لتفقد خدمات الجمعية اليونانية بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة يفتتحان بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز

"صحة الإسكندرية" تحصد عددًا من جوائز الجودة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"