الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة يفتتحان بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز

جانب من افتتاح بطولة
جانب من افتتاح بطولة الجمهورية للفروسية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز للدرجات "الأولى والثانية والثالثة والرابعة"، موسم 2023 /2024، بمقر نادي سموحة الرياضي، والمقرر استمرارها حتى 11 مايو الجاري.

خلال كلمته؛ ثمن محافظ الإسكندرية الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالأنشطة الرياضية ودعم الشباب والنشء، مؤكدًا أن نادي سموحة الرياضي صرح رياضي كبير على أرض الإسكندرية؛ وأنه حريص دائمًا على حضور كل الفعاليات الرياضية بأندية الإسكندرية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى استعداد الإسكندرية دائمًا لاستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الهامة.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الإسكندرية لدعمه الأندية والمؤسسات الرياضة بالإسكندرية بما يشجع الشباب على ممارسة الرياضة.

وفي ختام البطولة، كرم المحافظ والوزير الأبطال الفائزين بالبطولة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في البطولات المقبلة لرفع اسم وطننا عاليًا.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري للفروسية، والدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ومحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وسيد سمرة، رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، والدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ومحمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة وطن بالإسكندرية، وعبد الله عثمان، رئيس النادي النوبي، وأعضاء مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.

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محافظ الإسكندرية وزير الشباب والرياضة نادي سموحة الرياضى بطولة الجمهورية للفروسية قفز الحواجز

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