قواقع وصدف ونجمة البحر..هدايا تذكارية بممشى قايتباي السياحي في الإسكندرية (فيديو)

قواقع وصدف ونجمة البحر بأشكال وأسماء متنوعة يتميز بها الممشى السياحي بقلعة قايتباي بمنطقة بحري في الإسكندرية، حيث ينتشر باعة الصدف والقواقع منذ سنوات طويلة في هذا المكان السياحي الذي يتوافد عليه السائحين والزائرين من كل البلاد لشراء الهدايا التذكارية المرتبطة بالبحر وغيرها من التماثيل الفرعونية والتراثية.

"الدستور" أجرت بثًا مباشرًا بالممشى السياحي بقلعة قايتباي للتعرف على أسعار الصدف والقواقع وقطع الشعب المرجانية وغيرها من التحف الطبيعية والهدايا التذكارية.

يقول جابر عبده، الذي يعمل في بيع القواقع والصدف منذ 35 عامًا في ممشى قلعة قايتباي، إن هذا المكان يتميز ببيع جميع قواقع البحر بأنواعها المتعددة، حيث أن الممشى السياحي يزوره كل من يزور الإسكندرية لوجوده في منطقة قلعة قايتباي أهم الأماكن الأثرية بالإسكندرية.

وأضاف لـ"الدستور" أن الإقبال على شراء صدف وقواقع البحر وغيرها من الهدايا، يكون من جميع الفئات سواء أهالي الإسكندرية أو الزائرين من المحافظات والسائحين من البلاد العربية والأجنبية، حيث تتميز القطع البحرية بأشكالها الطبيعية وأسعارها المناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تزدهر في فصل الصيف.

دم الأخوين وصدفة اللؤلؤ

وتابع أن أشكال وأنواع الصدف وقواقع البحر كثيرة منها نجمة البحر بعدة أنواع والتي تأتي من البحر الأحمر، وقوقعة الجمل المميزة وتأتي من رأس غارب، وقوقعة البطيخ والتي تتميز بكبر حجمها وشكلها الدائري لذا سميت بهذا الاسم، فضلًا عن صدفة البُسر وتكون عبارة عن قطعتين يغلقوا على بعضهما ومنها أحجام كثيرة، وقوقعة الهرم المُغطاة بالجير وعندما تنظف منه تصبح ألوانها صدفية.

وتابع أن خيرات البحر كثيرة، فهناك أيضًا حجر "دم الأخوين" وهي شُعَب مرجانية من البحر الأحمر وتستخدم للزينة وفي أحواض الأسماك، وهناك من يقتنيها لعمل دراسات عليها، بالإضافة إلى قوقعة البوق والودع والمرود، وصدفة اللؤلؤ التي تصنع منها علب المجوهرات، والصدف النيلي أيضًا، لافتًا إلى أن جميع الأصداف يتم استخراج الكائن البحري من الصدفة أو القوقعة ثم غسلة وتجفيفه جيدًا لكي يكون صالح للزينة.

أسعار قواقع وصدف البحر

وأوضح أن أسعار الصدف والقواقع مختلفة حيث تتراوح سعر نجمة البحر من 40 إلى 50 جنيهًا حسب نوعية النجمة، وقوقعة الجمل من 25 إلى 30 جنيهًا، أما قوقعة البطيخ من 15 حتى 35 جنيهًا حسب حجمها، والصدف النيلي من 10 إلى 15 جنيهًا، وصدفة البُسر تبدأ من 5سم وسعر الاثنين معًا من 35 إلى 50 جنيهًا، وقوقعة الهرم يبدأ من 15 وحتى 50 جنيهًا بأحجام مختلفة، و"دم الأخوين" سعر القطعة المتوسطة 30 جنيهًا وتصل أسعار الأحجام الكبيرة لـ200 جنيه، والودع من 10 إلى 50 جنيهًا، وعقد القواقع يبدأ من 10 جنيهات.

وأشار إلى أنه يتم تصنيع هدايا تذكارية من الصدف والقواقع، فضلًا عن قطع زينة تشبه الأبجورات من خلال تجميع عدة أصداف وقواقع وتلوينها لتصبح بشكل جمالي، كما يتم استخدام أنواع عديدة من الصدف لعمل البراويز يدخل أيضًا في عدة أعمال فنية، كما تستخدم أنواع القواقع الصغيرة في تصنيع عقاد الزينة والميداليات ويكتب عليها الأسماء أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الهدايا يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن.

هدايا فرعونية وفلكلورية

وأوضح أنه بجانب هدايا الصدف وقواقع البحر يوجد أشكال فلكلورية خشبية لمهن مصرية مثل عربات الفول والبطيخ والطماطم والبطاطا والترمس وأسعارها 110 جنيهات لحجم العربة الصغير، و130 للحجم الكبير، بالإضافة للعرائس والشيشة الخشبية وجميعها بألوان مبهجة تستخدم للزينة، فضلًا عن الرسم على الرمال الملونة بداخل زجاجات، وورق البردي والتماثيل الفرعونية من خامة البوليستر المقاوم للكسر وهي ما يقبل عليها السائحين.

لينك اللايف

received_1147529539894114

received_1481633809230572

received_449891027585639

received_1116986432884230

received_791631236246701

received_417947181058737

received_262652230264367

received_367640839062033