الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"صحة الإسكندرية" تحصد عددً من جوائز الجودة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عددً من الجوائز ضمن مشاريع تحسين جودة وسلامة المرضى، خلال حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) "EH-QIPS"، لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية تحت شعار "النهج المستمر لتحسين الرعاية الصحية".


وتمثلت جوائز صحة الإسكندرية في ما يلي:

  • فوز مستشفى أبوقير العام بجائزة التميز لمشروع تقليل الأخطاء الدوائية بوحدة القدم السكرى.
  • اشتراك مستشفى العامرية العام من خلال مشروع تقليل متوسط مدة الإقامة لمرضى قسم العظام.
  • تكريم الدكتورة ميراندا موريس مدير إدارة الجودة، والدكتورة داليا خميس نائب مدير إدارة الجودة والميسر الوطنى للمشروع.

وتقدمت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتهنئة والشكر والتقدير للفرق المشاركة على هذا النجاح المتميز متمنية للجميع المزيد من التقدم والازدهار من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالإسكندرية.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الشكر لكل من الدكتورة ميراندا موريس، مدير الجودة بالإسكندرية، والدكتورة داليا خميس، الميسر الوطنى للمشروع بالإسكندرية، والدكتور النادى يوسف، مدير مستشفى أبوقير العام، والدكتور ضياء الزامل،  مدير مستشفى العامريه العام، وفريق الجودة بمستشفى أبوقير العام بقيادة الدكتورة دينا اسماعيل، وعضوية الدكتور محى الدين نعمان، والدكتور عادل جورج، والدكتور أميرة محمد،  و ميس صفاء رزق،  وفريق الجودة بمستشفى العامرية العام بقيادة الدكتورة هند يسرى، وعضوية الدكتورة إيمان فرج، والدكتورة غدى حاتم، وميس نجلاء أنور.

وشهد احتفالية ختام المرحلة الأولى من مشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية، كل من: الدكتور محمد عوض تاج الدين- مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي- رئيس هيئة الرعاية الصحية ورؤساء هيئتي الشراء الموحد والاعتماد والرقابة الصحية وسفير اليابان وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. 

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