رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف بكلية الهندسة

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لعام 2024، في الفترة من 11 إلى 12 مايو، والذي يشارك فيه مجموعة من الشركات التي تعد فرصًا مميزة في مجالات متنوعة، مثل: الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام وهبة، المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين، والمهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

يهدف الملتقى إلى توفير بيئة تجمع بين الشركات والباحثين عن فرص عمل في مجالات الأعمال والتوظيف، حيث يشارك في هذا الملتقى عدد كبير من الشركات المعروفة في مجالات الهندسة والصناعة لإتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتعرف على الشركات المشاركة، وتقديم السير الذاتية، والمشاركة في مقابلات فورية مع ممثلي الشركات، فضلًا عن إتاحة الفرصة لحضور ورش عمل وجلسات توجيهية تهدف إلى تعزيز مهارات الحضور من الطلاب والخريجين وتطوير القدرات المهنية المقدمة من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة والمشارك في فعاليات التنظيم.

وقال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن نقابة المهندسين تحرص دائمًا على التواجد في جميع فعاليات كلية الهندسة، الصرح العلمي والأكاديمي، التي تقدم دائمًا العديد من الفرص والأنشطة لطلابها وخريجها، مشيرًا إلى أن الملتقى هو الـ22، ما يدل على استمرارية هذا الملتقى الذي تقوم به كلية الهندسة.

الربط بين الصناعة والصرح الأكاديمى

وأضاف سعودي، لـ"الدستور"، أنه من خلال الملتقى يتعرف الطلاب والخريجيون على الشركات الصناعية ليجدوا فرص عمل جديدة أو تحسين فرص عملهم، والتعرف على الشركات الموجودة بسوق العمل لرفع الطموحات لدى الشباب بالنسبة للعمل الهندسي في كل المجالات، إلى جانب فرص التدريب.

وأوضح أن النقابة تتكامل مع كلية الهندسة في توفير فرص التدريب والعمل للمهندسين، لافتًا إلى أن لدينا ثروة تسمى شباب مصر من المهندسين يجب علينا الاهتمام بها.

وقال المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الملتقى حدث ننتظره كل عام، لما يحققه من أثر في المجتمع من عدة جوانب، منها توفير خدمة اجتماعية للطلاب، فضلا عن تحقيق الربط بين الصناعة والصرح الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الملتقى من أهم الأحداث التي تنظمها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وأضاف زكريا، لـ"الدستور"، أن الملتقى يعد من الفعاليات التي تبعث رسالة حقيقية على قدرتنا في مصر على النجاح وتقديم خطوات حقيقية لاكتمال دور التعليم الأكاديمي بالجانب التدريبي والعملي، وهو ما يبين أن جامعة الإسكندرية على خطى صحيحة لتعبر عن الجمهورية الجديدة.

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف

جانب من الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف