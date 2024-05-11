رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف الوصول لـ100 درجة علمية مع الجامعات العالمية

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على تحقيق تنافسية وتدويل التعليم وتخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولية والإقليمية والمحلية، فضلًا عن حرص الجامعة على ربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وذلك اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف 2024 بكلية الهندسة، والذي تمتد فعالياته لمدة يومين بمقر الكلية، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعة السابقين، ونواب مجلس الشعب ورؤساء مجالس الشركات والمؤسسات الصناعية في التخصصات الهندسية المختلفة.

وأشار "قنصوة" إلى أن الجامعة لكي تحقق تلك الأهداف الاستراتيجية وقّعت أكثر من 50 درجة علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية التي تحتل تصنيفات مرتفعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف الوصول إلى 100 درجة علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية.

الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية

وأشار إلى أن الفرع الدولي لجامعة الإسكندرية سيكون جاهزًا خلال عام، وسيكون مقرًا للإدارة والإشراف على كل البرامج الدولية داخل الجامعة، وكذلك سيتم استضافة بعضها به، مؤكدًا أن الجامعة تصبو للارتقاء بالعملية التعليمية، حيث تعمل على تطوير المعامل التعليمية للمرحلة الجامعية الأولى.

وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بمراجعة كافة المعامل والأجهزة وتقييمها تمهيدًا لإجراء التوريد وإتمام أعمال الصيانة أو الاستبدال أو شراء أجهزة جديدة، وذلك بغية الارتقاء بالعملية التعليمية، كما أن الجامعة تعمل على تشجيع الباحثين على زيادة البحوث القابلة للتطبيق المرتبطة بالصناعة، وتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية لكل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

فيما أكد الدكتور عصام وهبة أن هذا الملتقى يُعد حلقة وصل مهمة بين كلية الهندسة والشركات والمؤسسات الصناعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تُعد قاطرة التنمية للمجتمع ككل نتيجة لمشاركتها في معظم المشروعات القومية التي تقام في مصر حاليًا.

وأوضح أن الكلية تسعى لتوفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب من خلال إطلاق مبادرة "التدريب التكاملي مع الشركات الصناعية" لتدريب الطلاب خلال فترة دراستهم في الشركات المختلفة لتخريج طلاب قادرين علي الالتحاق بسوق العمل مباشرة وإكساب الطلاب الخبرة الأكاديمية والعملية في وقت واحد، ولفت إلى الاتفاقية التي وقّعتها الكلية مع شركة السويدي إليكتريك لتحقيق هذه الغرض، كما رحَّب بكل الشركات المشاركة في هذا الملتقي للتعاون في هذا المجال.

مشاركة 40 شركة

فيما أكد الدكتور وليد عبدالعظيم أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار مبادرات جامعة الإسكندرية لتشجيع توظيف وتدريب خريجي وطلاب الجامعة، واستكمالًا للخدمات التعليمية والمهنية والبحثية التي تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب، ودعم التوافق بين البحث الأكاديمي والصناعة، موضحًا أن هذا الملتقى يشارك فيه العديد من الشركات الكبرى العاملة في التخصصات الهندسية المختلفة.

وأوضح أن حضور أكثر من 40 شركة كبرى من مختلف قطاعات البناء والصناعة يؤكد الثقة في خريجي الكلية وطلابها، مؤكدًا أن الملتقى في دورته الحالية سيشهد تدشين منصة رقمية للتوظيف والتدريب تعمل على تسهيل رحلة الباحثين عن العمل والتدريب من خلال إيجاد جميع التفاصيل المتعلقة بالوظيفة أو بالتدريب لمساعدتهم في اتخاذ القرار للتقديم.

وأضاف الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن مرور 22 عامًا على عقد هذا الملتقى يؤكد أن الكلية تهتم بمستقبل طلابها وخريجيها، مبينًا أنه حدث راسخ في كلية الهندسة، حيث أثبت نجاحه الكبير في السنوات الماضية.

وأكد أن المهندسين هم فخر لمصر نتيجة مشاركتهم في كل المشروعات القومية التي تتم بمختلف القطاعات، ومشيرًا إلى أن هذا الملتقى يُعد فرصة كبرى لجميع الطلاب وخريجي الكلية للتواصل مع كبرى الشركات التي لها دور مهم وحيوي في السوق المصرية وتوفير فرص عمل حقيقية للطلاب.

جانب من افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال بجامعة الإسكندرية

جانب من افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال بجامعة الإسكندرية

جانب من افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال بجامعة الإسكندرية

جانب من افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال بجامعة الإسكندرية