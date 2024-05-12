ورشة عمل "تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ورشة عمل بعنوان "تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة" وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو، بحضور مائة وخمسون طالبًا إفريقيًا يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان وملاوي وأوغندا ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.

تداعيات تغير المناخ على إفريقيا

ناقشت ورشة العمل تداعيات تغير المناخ وآثاره على القارة الإفريقية، وناقش الطلاب الكثير من المحاور المهمة والتي تعبر عن رؤى الشباب الأفارقة للتصدي لتداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية، حيث أكد المشاركون على أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ وخاصة مع النشء، وأهمية دمج تغير المناخ في المناهج الدراسية للأطفال والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بتغير المناخ ومن أهمها مجال الاستشعار عن بُعد وكذلك التصميم المستدام للمدن لكي يكون لديها مرونة عالية للتكيف مع آثار تغير المناخ، والاعتماد أكثر على المواصلات العامة الصديقة للبيئة وتشجيع استخدام الدراجات.

وأشار الطلاب المشاركين إلى أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المائية في القارة الإفريقية وذلك لتقليل آثار ظاهرة الجفاف التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في هذا لمجال.

كما أشار الطلاب إلى أهمية التصدي لقطع الأشجار وتدهور الحياة البرية في الغابات الاستوائية والعمل على الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية وتعد المكتبة منصة لمناقشه أفكار هؤلاء الشباب.

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية