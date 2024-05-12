الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورشة عمل "تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ورشة عمل بعنوان "تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة" وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو، بحضور مائة وخمسون طالبًا إفريقيًا يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان وملاوي وأوغندا ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.

 تداعيات تغير المناخ على إفريقيا

ناقشت ورشة العمل تداعيات تغير المناخ وآثاره على القارة الإفريقية، وناقش الطلاب الكثير من المحاور المهمة والتي تعبر عن رؤى الشباب الأفارقة للتصدي لتداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية، حيث أكد المشاركون على أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ وخاصة مع النشء، وأهمية دمج تغير المناخ في المناهج الدراسية للأطفال والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بتغير المناخ ومن أهمها مجال الاستشعار عن بُعد وكذلك التصميم المستدام للمدن لكي يكون لديها مرونة عالية للتكيف مع آثار تغير المناخ، والاعتماد أكثر على المواصلات العامة الصديقة للبيئة وتشجيع استخدام الدراجات. 

وأشار الطلاب المشاركين إلى أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المائية في القارة الإفريقية وذلك لتقليل آثار ظاهرة الجفاف التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في هذا لمجال.

 كما أشار الطلاب إلى أهمية التصدي لقطع الأشجار وتدهور الحياة البرية في الغابات الاستوائية والعمل على الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي في القارة الإفريقية. 

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية وتعد المكتبة منصة لمناقشه أفكار هؤلاء الشباب.

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية التنمية المستدامة دعم العلاقات الإفريقية القارة الإفريقية الشباب الأفارقة

مواد متعلقة

غلق 63 منشأة وتحرير 4085 محضرًا متنوعًا فى حملات لضبط الأسواق بالإسكندرية

ملتقى توظيفى ومعرض سنوى بكلية الزراعة بسابا باشا

"صرف الإسكندرية" تستعرض جهودها في ملف معالجة الصرف الصناعي (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف الوصول لـ100 درجة علمية مع الجامعات العالمية

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف بكلية الهندسة

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

جدول تخفيف الأحمال.. مواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية 2024

رئيس جمهورية اليونان في جولة لتفقد خدمات الجمعية اليونانية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

مصدر رفيع: الرئيس السيسى وجّه بتكثيف الإجراءات للحيلولة دون المزيد من التصعيد بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب