رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: اعتماد 8 معاهد وترشيح 11آخرين لشهادة الجودة

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بشيوخ المعاهد المعتمدة بالمنطقة وشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد، ومديري إداراتها، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، وثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات.

حرص المنطقة على تطبيق المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة على حرص المنطقة على تطبيق معايير الجودة في المعاهد التي تتوافق مع المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتابعة لرئاسة الوزراء؛ حيث يُعد تطبيق معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية واعتماد أكبر عدد منها من أهداف وغايات قطاع المعاهد الأزهرية تحت قيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، وبتوجيهات من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وصرح "جاويش"، أن عدد المعاهد المرشحة للاعتماد من قبل المنطقة والتي تحتاج مراجعة من الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، قد بلغ عدد 7 معاهد في الفصل الدراسي الأول، وعدد 4 معاهد في الفصل الدراسي الثاني.

أبرز أهداف الاجتماع

وأضاف أن من أهداف الاجتماع التأكيد على المعاهد المعتمدة على مواصل العمل بمعايير الجودة، وتبادل الخبرات بين شيوخ المعاهد المعتمدة والمرشحة للاعتماد، مشيرا إلى أن جميع المعاهد التي تم مراجعتها هذا العام الدراسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تمكنت من الحصول على الاعتماد، بواقع 4 معاهد في كل فصل دراسي، بإجمالي 8 معاهد.

وكان قد شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أمس السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أخصائي العلاقات العامة بقطاعات الأزهر والمناطق الأزهرية، بحضور الأستاذ أحمد حمزة، مدير عام إدارة العلاقات العامة بمشيخة الأزهر، والأستاذ هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بمشيخة الأزهر، وأيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأمين عزام، مدير التدريب بالمنطقة، والمقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي.