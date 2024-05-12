الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: اعتماد 8 معاهد وترشيح 11آخرين لشهادة الجودة

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بشيوخ المعاهد المعتمدة بالمنطقة وشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد، ومديري إداراتها، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، وثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات.

 حرص المنطقة على تطبيق المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة على حرص المنطقة على تطبيق معايير الجودة في المعاهد التي تتوافق مع المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتابعة لرئاسة الوزراء؛ حيث يُعد تطبيق معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية واعتماد أكبر عدد منها من أهداف وغايات قطاع المعاهد الأزهرية تحت قيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، وبتوجيهات من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وصرح "جاويش"، أن عدد المعاهد المرشحة للاعتماد من قبل المنطقة والتي تحتاج مراجعة من الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، قد بلغ عدد 7 معاهد في الفصل الدراسي الأول، وعدد 4 معاهد في الفصل الدراسي الثاني.

 أبرز أهداف الاجتماع

وأضاف أن من أهداف الاجتماع التأكيد على المعاهد المعتمدة على مواصل العمل بمعايير الجودة، وتبادل الخبرات بين شيوخ المعاهد المعتمدة والمرشحة للاعتماد، مشيرا إلى أن جميع المعاهد التي تم مراجعتها هذا العام الدراسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تمكنت من الحصول على الاعتماد، بواقع 4 معاهد في كل فصل دراسي، بإجمالي 8 معاهد.

وكان قد شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أمس السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أخصائي العلاقات العامة بقطاعات الأزهر والمناطق الأزهرية، بحضور الأستاذ أحمد حمزة، مدير عام إدارة العلاقات العامة بمشيخة الأزهر، والأستاذ هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بمشيخة الأزهر، وأيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأمين عزام، مدير التدريب بالمنطقة، والمقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

الإسكندرية الازهرية المعاهد المعتمدة معايير الجودة المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف

مواد متعلقة

ورشة عمل "تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية

غلق 63 منشأة وتحرير 4085 محضرًا متنوعًا فى حملات لضبط الأسواق بالإسكندرية

ملتقى توظيفى ومعرض سنوى بكلية الزراعة بسابا باشا

"صرف الإسكندرية" تستعرض جهودها في ملف معالجة الصرف الصناعي (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف الوصول لـ100 درجة علمية مع الجامعات العالمية

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف بكلية الهندسة

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

جدول تخفيف الأحمال.. مواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية 2024

الأكثر قراءة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

قرار قضائي بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب بتهمة عقر كلبه مدير بنك

بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

سعر تذكرة طيران الحج 2024.. أسعار الحج السياحي 2024/1445

بعد وفاته في حادث بالقليوبية.. أسرار نجاح أصغر مستثمر ومربي نعام في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب