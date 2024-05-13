رئيس صرف الإسكندرية: لدينا خطة مدروسة لمواجهة زيادة الأمطار والتغيرات المناخية

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاتحاد الأوروبييولي اهتمامًا كبيرًا لكل الموضوعات المتعلقة بقطاع المياه، وموضوعات الصرف الصحي بشكل خاص بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض، خلال ورشة العمل لمناقشة قضايا المياه بالإسكندرية، تجربة شركة الصرف الصحي اعتبارًا من عام 2015، وتطور التعامل على مرّ السنوات، والذي نتج عنه رضاء المواطن.

وأوضح ما تعرضت له الإسكندرية في 25 أكتوبر 2015 من نوة مفاجئة شديدة الغزارة خلال 45 دقيقة فقط، وكانت بداية لمظاهر التغيرات المناخية، وأدت إلى تراكم كميات كبيرة من الأمطار فى المحاور الرئيسية، وترتب عليها إعاقة مرورية شديدة وتلفيات فى السيارات والممتلكات والأرواح، وحظى هذا الحدث باهتمام كبير من كل المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

وتابع أنه تم الوقوف على الأسباب التي أدت لهذه النتائج السلبية على أسس علمية وهندسية وتحديد مسئولية كل جهة طبقًا لنطاق أعمالها، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات من شأنها تلافي الأخطاء، وتم تطوير الأداء فى الشارع السكندري.

مواجهة الأمطار والتغيرات المناخية

وأوضح أن لدينا خطة مدروسة لمواجهة زيادة الأمطار والتغيرات المناخية، حيث يتم فى نهاية كل موسم للأمطار عقد مؤتمر صحفي للرد على كل التساؤلات والشكاوى التي تشغل المواطن السكندري، وخطة الشركة لتلافى أى مشاكل مستقبلية، وكذلك طمأنة المواطن أن الدولة تعمل جاهزة لوضع حل جذري لمشكلة الأمطار بالإسكندرية، مؤكدًا أن من أهم المشروعات التي تتم بالإسكندرية هي مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وثمَّن رئيس شركة الصرف الصحي دور الإعلام في إيصال المعلومات والجهود التي تبذل لمواجهة الأمطار وتداعيات النوات، فضلًا عن طمأنة المواطن وكسر الحاجز بين شركة الصرف الصحي الخدمية والمواطن السكندري، وتوعية المواطن بضرورة مساهمته في تلافي العديد من المشكلات التي تنتج عن سوء استخدام الشبكة بصفته شريكًا وليس مستخدمًا للمنظومة.

جاء ذلك بحضور كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية الأسبق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.