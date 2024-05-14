سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

شهد سعر الريال السعودي، تراجع طفيف بقيمة 5 قروش لليوم الثاني علي التوالي، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14مايو 2024، ليسجل متوسط 12.50 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 14مايو 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، مع اقتراب موسم الحج وأداء مناسكه.



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.53للشراء ونحو 12.55للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 12.54 للشراء ونحو 12.56للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 12.54للشراء ونحو 12.56 للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم فى مصر



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الثلاثاء نحو 12.47 للشراء ونحو 12.56 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 12.56للشراء ونحو 12.59للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 12.45 للشراء 12.55 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 12.52 للشراء ونحو 12.56 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.55 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 14مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

