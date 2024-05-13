الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، تراجع بقيمة 5 قروش، بداية تعاملات اليوم  الاثنين 13 مايو 2024 بالتزامن مع منتصف الأسبوع  لعمل للبنوك، ليسجل متوسط 12.55 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 13مايو 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، مع اقتراب موسم الحج وأداء مناسكه.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 13 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.


سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024


سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13-5-2024 فى مصر بكافة البنوك


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 12.58 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 12.57 للشراء ونحو 12.60 للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 13-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاثنين نحو 12.51 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين نحو 12.54 للشراء 12.60 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 12.56 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين نحو 12.52 للشراء ونحو 12.60 للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 13 مايو 2024.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024

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