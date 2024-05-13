الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري واستقر مقابل الدولار والليرة، مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تراجع الريال السعودي اليوم بعد ان شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13  مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سجل الريال السعودي اليوم  الاثنين 13 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024

بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.53 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.54جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.50 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.49 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.50 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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