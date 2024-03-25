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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-3-2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يتساءل قطاع كبير من المصريين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-3-2024 لا سيما أنه يوافق منتصف شهر رمضان وفيه تكثف أفواج المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية، ويزداد الإقبال على شراء الريال السعودي من البنوك الرسمية بعد أن أضعفت الدولة السوق الموازية أو السوداء. 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-3-2024

 شهد سعر  الريال السعودي اليوم الإثنين 25-3-2024 ارتفاعًا في نهاية التعاملات بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بعد فترة من الانخفاض الذي شهدته وحدة النقد السعودية، وذلك في توافق مع الاتجاه العام السائد لانخفاض قيمة العملات العربية والأجنبية، وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم نحو 12.40 جنيه للشراء و12.42 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم 25-3-2024 في بنك مصر

فيما يتعلق بسعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم، فقد سجل مستوى 12.45 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك

وفي بنك العقاري المصري العربي، جرى تداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه بمستوى نحو 12.10 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

أما في بنك الإمارات دبي الوطني، فقد بدأ سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات عند 12.35 جنيه للشراء و12.46 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي اليوم 14 رمضان في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

وسجل سعر الريال في بنك قطر الوطني في بداية التعاملات 12.30 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي أمام الجنيه تراجعًا، حيث بلغ مستوى 12.43 جنيه للشراء و12.46 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي الإثنين 25 -3-2024 في البنوك الأجنبية

وفي بنك البركة في المملكة العربية السعودية، سُجِّلَ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، نحو 12.15 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري مستوى 12.43 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سُجِّلَ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 12.36 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم 25 -3-2024

استقر الريال السعودي عند قيمته أمام الدولار اليوم الأثنين ليسجل الريال 27. من الدولار
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