السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم 13 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم 13 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات الصباحية استقرار ملحوظ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم 13 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية سعر الريال السعودي اليوم 13 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري حيث وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة، مع زيادة حجم الإقبال على العملة خلال موسم العمرة الرمضاني.

نجح البنك المركزي المصري في اقرار سعر صرف عادل ومرن للجنيه المصري مقابل الدولار والذي ادي الي زيادة كبيرة في حجم تحويلات المصريين للخارج وارتفاع في بيع العملات الاجنبية والتنازل عليها لصالح البنوك وشركات الصرافة واستطاعت شركتي الاهلي ومصر للصرافة من تحصيل نحو 5 مليار جنيه تنازلات عن العملات الاجنبةي والعربية خلال 15 يوما منذ صدور القرارات.

txt

سعر الدولار اليوم 13 رمضان خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23-3-2024

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم السبت نحو 12.43 للشراء ونحو 12.47 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.43 للشراء ونحو 12.46 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.45 للشراء ونحو 12.48 للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.40 للشراء ونحو 12.45للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.36 للشراء ونحو 12.45 للبيع.

txt

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

txt

سعر الريال السعودي اليوم 12 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.43 للشراء ونحو 12.46 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت  23 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت  23مارس 2024.

اقرأ أيضا 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي الريال السعودي سعر الريال الريال اسعار صرف العملات الاجنبية العملات الاجنبية البنك المركزي المصري البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

"الأوقاف" تعلن شروط وضوابط الاعتكاف لرمضان 2024

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

جثة قبل الفطار تثير فزع المواطنين.. القصة الكاملة لمقتل عامل في حدائق المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى