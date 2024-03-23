السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم 13 رمضان خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 23 مارس 2024 الموافق 13 من شهر رمضان 1445 والذي يشهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت 13 يوم رمضان 2024 في مصر 

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم السبت 23 مارس 2024 والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري


استقر سعر صرف الدولار السبت خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر


وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق الثالث عشر يوم رمضان و23 مارس 2024 نحو 46.70 جنيه للشراء مقابل 46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23-3-2024


سعر الدولار في البنك الاهلي


سجل سعر الدولار اليوم السبت 23 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.32 جنيهًا للشراء، و47.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي


سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 23 مارس 2024

 

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 
بلغ سعر الدولار 46.70 جنيهًا للشراء، و46.80 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

 

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