سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع قرب عيد الفطر المبارك وكثرة المناسبات يحرص آلاف المواطنين على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة ببداية تعاملات الصاغة، وذلك يكون مع الانخفاض الأخير مساء أمس الجمعة، في الأسواق المحلية، لكي يتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 1040جنيهًا، ليسجل الآن حوالي 24160 جنيها، وذلك مع الإقبال الكبير على عيار 21.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-3-2024 بالجنيه المصري والدولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024، بأعيرته المختلفة طبق التحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية، وتكون على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت الموافق 22-3-2024، نحو قيمة 1999 جنيها للشراء مقابل سعر 2019 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 22-3-2024، نحو قيمة 2562.8 جنيه شراء مقابل سعر 2588.5 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 22-3-2024، نحو قيمة 2990 جنيهًا للشراء مقابل سعر 3020 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 22-3-2024، نحو قيمة 3417.1 جنيه للشراء مقابل سعر 3451.4 للبيع.

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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، في مصر نحو 23920 جنيهًا للشراء مقابل سعر 24160 للبيع.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة حسب المحل والمنطقة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا، ويكون ذلك على كافة المشغولات الذهبية والسبائك، بالإضافة إلى أن الأسعار الواردة بالتقرير طبقًأ للتحديثات اللحظية والأخيرة لـ شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.