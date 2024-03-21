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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 21-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، حتى يستقر عند سعر 3000 جنيه للجرام، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14: بيع 1967 جنيها وللشراء 2000 جنيه.
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12: بيع 1686 جنيها وللشراء 1714 جنيها.
الأونصة: بيع 104851 جنيها وللشراء 106629 جنيها.
الجنيه الذهب: بيع 23600 جنيه وللشراء 24000 جنيه.
الكيلو: بيع 3371429 جنيها وللشراء 3428571 جنيها.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية حسب عيار الذهب، فرغم ارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى أن مصنعية أقل من مصنعية الذهب عيار 18 الذي يقل عنه في السعر، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – من 60 إلى 100 جنيه، بينما تصل مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14% من سعر جرام الذهب. 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3371 جنيها وللشراء 3429 جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 3090 جنيها وللشراء 3143 جنيها.
سعر الذهب عيار 21: بيع 2950 جنيها وللشراء 3000 جنيه.
سعر الذهب عيار 18: بيع 2529 جنيها وللشراء 2571 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار تراجعات خلال جلسة التعاملات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مع ترقب صدور قرار الفائدة الأمريكية خلال شهر مارس الجاري، وسجلت العقود الفورية للذهب تراجع بنسبة 0.16% ووصلت العقود إلى مستوى 2،154.04 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.15% وسجلت نحو 2،177.90 دولارا للأوقية.

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