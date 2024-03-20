أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض.. وهذا سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضا مع بدء التداولات، بعدما ارتفع خلال اليومين الماضيين بنحو 100 جنيه للجرام ليبدأ خسارة قرابة 50 جنيها نتيجة لتراجع سعر الدولار في السوق، وخلال التقرير نتابع تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي خلال هذا اليوم وأخر تحديث للسعر.

يعتبر المعدن الأصفر واحدا من أهم السلع النفيسة التي تحفظ قيمة الأموال، وتتأثر أسعاره بعدة عوامل منها العرض والطلب والتضخم والتوترات السياسية والصراعات والتقلبات في الأسواق المالية العالمية وإليكم أسعار الذهب بالجنيه في آخر تحديث:

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 2601 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أما سعر عيار 21 فوصل سعره إلى حوالي 3035 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر الذهب عيار 24 فسجل اليوم 3469 جنيها للجرام.

سعر العملات الذهبية اليوم

أسعار العملات الذهبية في آخر تحديث لها اليوم علما بأنها من عيار 21 وتختلف أوزانها وهي كالتالي:

- سعر الربع جنيه وزن 2 جرام سجل 6060 جنيها.

- سعر النصف جنيه وزن 4 جرام سجل 12.120 جنيها.

- سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام سجل 24.240 جنيها.

- سعر خمسة جنيهات الذهب بوزن 40 جرام بنحو 121.200 جنيه.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

وتتوفر السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة وهي من عيار 24 وجاءت على هذا النحو:

-سعر سبيكة ربع جرام سجلت 865.75 جنيه مصري.

-سعر سبيكة جرام سجلت 3463 جنيه مصري.

-سعر سبيكة 2.5 جرام سجلت 8657.5 جنيه مصري.

-سعر سبيكة 5 جرام سجلت 17.315 جنيه مصري.

-سعر سبيكة 10 جرام سجلت 34.630 جنيه مصري.

-سعر سبيكة نصف أونصة سجلت 53.849 جنيه مصري.

-سعر سبيكة 20 جرام سجلت 69.260 جنيه مصري.

-سعر سبيكة 25 جرام سجلت 86.575 جنيه مصري.

سعر سبيكة أونصة وزن (31.1) جرام سجلت 107.699 جنيه مصري.

سعر سبيكة 50 جرام سجلت 173.150 جنيه مصري.

سعر سبيكة 100 جرام سجلت 346.300 جنيه مصري.

أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية نحو 2154 دولارا.

قد يهمك: