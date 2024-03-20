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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل حق عرب الحلقة 10..عرب السويركي يدافع عن حنان في خناقة كبيرة

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تواصلت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل “حق عرب” للنجم احمد العوضي، برفض سميحة التي تقدم دورها دنيا المصري مقابلة عائلة زوجها الذي يقدم شخصيته أحمد عبدالله محمود، حيث جاءوا في الصباحية للاطمئنان عليهما، وهو ما يسبب له حالة ارتباك كبيرة للغاية .

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تستكمل أحداث العمل في حلقته العاشرة، بمحاولة عبدربه “رياض الخولي” الاطمئنان على عرب السويركي، الذي دخل في حالة حزن شديدة بسبب ابتعاده عن حنان “دينا فؤاد” بعدما قرر الابتعاد عنها بسبب عملها في النصب، إلا أنه لا يستطيع الوصول إليه بسبب غلق هاتفه، وسط حالة شديدة من قبل وفاء عامر “صباح” التي تتمنى له أن يرزقه بزوجه أفضل من ذلك .

مسلسل حق عرب 

ويقوم عرب السويركي بالدفاع عن حنان بعدما قام أحد المتواجدين في الحارة بشتم وضرب شقيقها الصغير، الأمر الذي جعله يقوم بالدفاع عنها في الحارة وإسكات كل الذين يتحدثون عنها.

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مواعيد عرض حق عرب الحلقة الثامنة 

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي 

يذكر أن أحمد العوضي، يُعرض له حالياً في دور العرض فيلم "الإسكندراني" الذي يعد التجربة السينمائية الأولى له في البطولة المطلقة، ويشاركه البطولة كل من زينة، حسين فهمي، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، وانتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي وآخرين، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

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