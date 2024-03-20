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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. الفنان أحمد فؤاد يُجسد شخصية “رئيس مباحث”

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

ننشر تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 حيث يُجسد الفنان الشاب أحمد فؤاد شخصية “رئيس المباحث”، ضمن أحداث مسلسل  الكبير أوي 8 ويعرض حصريًا على قناة ON.

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أحمد العوضى لـ"الدستور": هؤلاء أصحاب الفضل فى نجاح "حق عرب"

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10

وجاءت مشاركة الفنان الشاب أحمد فؤاد في مسلسل "الكبير أوي 8"، بعد نجاحه في عدة مسلسلات بأدوار ثانوية منها مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان ومسلسل " رانيا وسكينة" مع الفنانة روبي ومي عمر.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل الكبير أوي والذى يعرض على قناة on، بانفجار أنبوبة الغاز، مما جعل الشرطة تتراجع عن اقتحام البنك، وتوتر حزلقوم والعصابة والرهائن داخل البنك.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10  

وذهب الكبير أحمد مكي إلى قسم الشرطة للإبلاغ باختفاء زوجته مربوحة رحمة أحمد والعترة مصطفى غريب، ولكن يجد الكل يشاهد التلفزيون لمتابعة عملية خطف الرهائن داخل البنك ويصدم الكبير ويندهش بسبب ارتداء الرهائن والعصابة ماسك على هيئته وشكله.

ودخل المخرج أحمد الجندي في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات المتبقية من مسلسل الكبير أوي 8 لتسليمها للقنوات العارضة.

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وحرص نجوم مسلسل الكبير أوي 8 على التقاط الصور التذكارية احتفالًا بالانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

ولم يعلن النجم أحمد مكي أو المخرج أحمد الجندي عن انتهاء سلسلة “الكبير أوي”، بانتهاء الموسم الثامن، وأكدت مصادر لـ"الدستور": “احتمال يكون في جزء تاسع”

كما يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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