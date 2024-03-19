الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

يمنى طولان: ردود الأفعال على "حق عرب" أبهرتني.. والعمل يقدم وجبة فنية مميزة

الفنانة يمنى طولان
الفنانة يمنى طولان

عبرت الفنانة يمنى طولان عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على دورها بمسلسل “حق عرب”، الذي يعرض هذه الفترة على فضائية أون وأون دراما بالإضافة إلى منصة واتش إت.

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وقالت طولان في بيان صحفي: "إن شخصيتها في العمل مليئة بالتفاصيل المتنوعة وكل العاملين في المسلسل يقدمون حالة فنية جيدة القيمة".

تفاصيل شخصية يمنى طولان في حق عرب

على جانب آخر تواصل  الفنانة يمنى طولان تصوير مشاهدها بمسلسل "حق عرب" الذى  تجسد خلاله دور منى التى تعمل فى كوافير وهى ابنة الداية حسنية التى تم قتلها على يد صباح الجياش والتى تجسد شخصيتها الفنانه وفاء عامر.

كما أشاد عدد كبير من متابعي "حق عرب " على مواقع التواصل الإجتماعي بآداء الفنانه يمنى طولان بمشهد إنهيارها على قتل والدتها واتهامها ل عرب السوريكي بقتلها.

وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب"  مع أحمد العوضى والمخرج اسماعيل فاروق وشركه سينرجي.

أبطال مسلسل حق عرب
والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

من هي يمنى طولان

وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

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