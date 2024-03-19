الكلمة الحلوة لعمرو دياب تتخطى 300 مليون مشاهدة

نجحت أغنية "الكلمة الحلوة" للفنان عمرو دياب في تحقيق أكثر من ٣٠٠ مليون مشاهدة منذ طرحها ضمن حملة إعلانية في رمضان.

وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات بلغت ٣٠٣ ملايين مقسمة كالتالي ١٧ مليون مشاهدة على يوتيوب، و7 ملايين و٥٠٠ ألف على إنستجرام و٩٣ مليونًا و٩٠٠ ألف على فيسبوك، و١٨٥ مليونًا و٣٠٠ ألف على تيك توك.

وتصدرت الأغنية قائمة Top أنغامي في مصر خلال الساعات الماضية بعد طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في مصر، في حين أنها الأغنية الدعائية الوحيدة في قائمة الأعلى استماعًا بالتطبيق الموسيقي الأشهر.

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

الكلمة الحلوة عشانك..

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

أنت الموضوع يا حبيبي اتفضل أهلًا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة.. اتكلم بقى ورينا

قولها اوعى تقول لأ.. قولها دي أحلى قصاد عيني

الكلمة تغير دنيا.. بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها.