الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

الكلمة الحلوة لعمرو دياب الأكثر استماعا على أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدرت أغنية الكلمة الحلوة للنجم الكبير عمرو دياب قائمة Top أنغامي في مصر خلال الساعات الماضية بعد طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في مصر في حين أنها الأغنية الدعائية الوحيدة في قائمة الأعلى استماعا بالتطبيق الموسيقى الأشهر.

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتقول كلمات الأغنية:
الكلمة الحلوة عشانك.. 
أحلى كلام من قلبي أنا ليك
انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك 
عالدقة الصوت ده له رقة.. اتكلم بقى ورينا 
قولها اوعى تقول لأ.. قولها دي أحلى قصاد عيني
الكلمة تغير دنيا.. بتغير دنيا بحالها 
شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها

عمرو دياب Top انغامي دياب الكلمة الحلوة أغنية الكلمة الحلوة تطبيق أنغامي الأغنية

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