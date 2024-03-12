الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "سر إلهى" الحلقة 1.. محمد ثروت يخون زوجته روجينا مع صديقتها

محمد ثروت في مسلسل
محمد ثروت في مسلسل سر إلهي

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي خيانة “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت زوجته “نصرة”، التي تجسد دورها روجينا مع “نهى" التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي.

وبالرغم من الصداقة القوية التي تجمع “نصرة” - روجينا مع “نهى” - رشا مجدي وتقديمها لها يد المساعدة بشكل مستمر، كما يجمعهما عمل واحد وقامت “نصرة” بإتهام نفسها بالتقصير والإهمال، حتى لا يتم طرد “نهى” من العمل إلا أنها بالرغم من كل ذلك طلبت من “نهى” من “سعد” أن يقوم بطلاق زوجتها “نصرة” كي توافق على الزواج منه.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الإولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
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