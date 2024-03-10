مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وخريطة البرامج التلفزيونية عبر قناة الحياة الفضائية

تقدم قناة الحياة الفضائية لجمهورها خلال شهر رمضان 2024، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة عدد كبير من البرامج التلفزيونية المتنوعة بين الدينية والإجتماعية لكبار نجوم الإعلام ورجال الدين في مصر.

مواعيد مسلسلات رمضان والبرامج على قناة الحياة

ويرصد "الدستور" في السطور التالية خريطة ومواعيد برامج قناة الحياة خلال شهر رمضان.

برنامج ع المسرح

يعرض برنامج ع المسرح الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب في تمام الساعة السادسة وثلث مساء.

برنامج الدنيا بخير

يعرض برنامج الدنيا بخير الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

برنامج واحد من الناس

يعرض برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.

برنامج 4 شارع شريف

يعرض برنامج 4 شارع شريف الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور في تمام الساعة الرابعة إلا ربع مساء.

برنامج أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب

يعرض برنامج أسماء الله الحسنى الذي يقدمه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا.

بث حي لصلاة التراويح

وتقدم قناة الحياة الفضائية بث حي لصلاة التروايح والتي تذاع يوميا من داخل عدد مختلف من مساجد جمهورية مصر العربية وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساء.