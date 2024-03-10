مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة خلال الأيام المقبلة

يتشوق جمهور الدراما الرمضانية إلى معرفة مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة أحد قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقدم وليمة رمضانية فنية عبر شاشتها خلال الشهر الكريم تضمن أعمال فنية متنوعة ما بين الأكشن والاجتماعي والرومانسي والفانتزيا والإثارة والتشويق.

مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

يتناول الدستور للقراء مواعيد مسلسلات رمضان 2024 علي قناة الحياة والتي ينتظر عرضها الملايين من عشاق الدراما الرمضانية حيث تضم الخريطة 4 مسلسلات تضم كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي وإليكم قائمة المسلسلات:-

مسلسل المعلم

يواصل الفنان مصطفي شعبان تصوير مسلسل المعلم المزمع عرضه على شاشة الحياة خلال شهر رمضان المبارك المسلسل من بطولة سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار ومحمود الليثي وأحمد عبد الله محمود وطارق النهري وعلاء زينهم وسامح بسيوني وآخرون.. المسلسل من تأليف محمد الشواف وعمرو الديرديري وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري عبر شاشة قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان المبارك 2024 الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي مشوق للفنان أحمد داش وعصام عمر حول شقيقين أحدهما ميكاميكي والأخر طالب جامعي لا يعرف كلا منهما الآخر إلا عقب وفاة والدهما حيث يضطر الشقيقين التعاون معا وتدور الأحداث.

مسلسل صدفة

تعرض قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي تدور أحداثه حول مصفف شعر شهير يمتلك عدة صالونات منتشرة في الوطن العربي يدعى فؤاد مهران وبالصدفه يلعب مع صديقه في أحد النوادي الرياضية وتسقط الكرة في يد فتاة ثلاثينية تدعى صدفة تخبره أن ابنته على علاقة برجل غير زوجها.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعرض عبر شاشة قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان المبارك وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية غادرت فلسطيم المحتلة وانتقلت إلى الإقامة في السلوم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية ولكنها تواجه العديد من الصعوبات.

اقرأ أيضا

كواليس دور وليد فواز فى مسلسل "حق عرب"