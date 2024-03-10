تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح أغنية "كنا واحد" تتر مسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق أغنية تتر العمل والتي تحمل اسم “كنا واحد” بصوت النجمة نوال الكويتية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

تتر مسلسل صيد العقارب

أغنية "كنا واحد" تتر مسلسل صيد العقارب هي أغنية درامية حزينة وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 15 حلقة فقط ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة غادة عبد الرازق كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.