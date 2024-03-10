الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح أغنية "كنا واحد" تتر مسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

أبطال مسلسل صيد العقارب
أبطال مسلسل صيد العقارب

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق أغنية تتر العمل والتي تحمل اسم “كنا واحد” بصوت النجمة نوال الكويتية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

تتر مسلسل صيد العقارب

أغنية "كنا واحد"  تتر مسلسل صيد العقارب هي أغنية درامية حزينة وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 15 حلقة فقط ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة غادة عبد الرازق كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

 

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب 

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب 

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama  في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

صيد العقارب مسلسل “ صيد العقارب” غادة عبد الرازق نوال الكويتية تتر مسلسل صيد العقارب أغنية كنا واحد قصة وأحدث مسلسل صيد العقارب

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. المتحدة تطلق كاريكاتيرا لشخصية غادة عبدالرازق بمسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تطلق كاريكاتيرا لشخصية حسن الرداد بمسلسل "محارب" (فيديو)

تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر مسلسل سر إلهي بصوت حمزة نمرة (فيديو)

برامج رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لخريطة البرامج الرمضانية عبر قناة DMC الفضائية

صدقى صخر لـ"الدستور": شخصيتى بـ"كامل العدد +1" مؤثرة فى عائلة "ليلى ومختار"

غدًا.. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها فى قضية "الشاعر"

أفلام عيد الفطر 2024.. طرح البوستر التشويقي لفيلم عمرو يوسف الجديد "شقو"

ماجدة خير الله: تنوع دراما "المتحدة" في رمضان 2024 مغامرة جريئة

الأكثر قراءة

عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين فى محافظة إدلب بسوريا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

ليفربول يخاطب اتحاد الكرة مجددًا لإعفاء محمد صلاح من معسكر مارس (خاص)

البرلمان يتحرك لمحاسبة رئيس جامعة العريش على خلفية وفاة الطالبة نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات