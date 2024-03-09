دراما رمضان 2024.. المتحدة تطلق كاريكاتيرا لشخصية غادة عبدالرازق بمسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو ترويجي لشخصية النجمة غادة عبد الرازق والتي تقدمها خلال مسلسل “صيد العقارب” خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وتضمن الفيديو رسمة كاريكاتير لصورة النجمة غادة عبد الرازق ضمن مسلسل “صيد العقارب” والتي تظهر خلال الأحداث بشخصية جديدة ومختلفة، حيث إن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعها الذين تسببوا في موت شقيقها الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

كما يتناول العمل تفاصيل تمرد غادة عبدالرازق على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث، في إطار من الدراما التشويقية المليئة بالمفاجأت طوال حلقات العمل الرمضاني الذي تبلغ عدد حلقاته الـ 30 حلقة.

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.