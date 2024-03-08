الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024| دينا الشربيني تواجه تحديات وصعوبات الأمومة فى "كامل العدد +1"

مسلسل كام العدد
مسلسل كام العدد +1

انتهت النجمة دينا الشربيني، من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "كامل العدد +1" والتي تقدم خلال دور البطولة النسائية أمام النجم شريف سلامة.

وتقدم الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى تيمور" وهي متزوجة من الفنان شريف سلامة ولديها 7 أبناء وترزق بمولود جديد مع بداية الأحداث مما يجعلها في ورطة كبيرة خاصة انها تريد أن ترعي أولادها وأولاد زوجها كي لا تفرق بينهم وتواصل مسيرة التناغم بين الأولاد من الطرفان.

وتتعرض دينا الشربني خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1 لضغوط كبير بسبب كثرة الأبناء مما يكون سبب في توتر علاقتها بزوجها شريف سلامة والذي يراها بأن حالها انقلب رأسا على عقب بعد المولود الجديد وانشغالها بالأولاد دائما دون الاهتمام بنفسها.

شريف سلامة لـ"الدستور": تقديم مسلسل "كامل العدد +1" خطوة جريئة

وتراهن دينا الشربيني بقوة على نجاح "كامل العدد +1" والذي يدور في اطار 15 حلقة في إطار إجتماعى كوميدي لايت ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

النجمة دينا الشربينى دينا الشربيني شريف سلامة مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد

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