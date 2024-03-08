شريف سلامة لـ"الدستور": تقديم مسلسل "كامل العدد +1" خطوة جريئة

يشارك النجم شريف سلامة في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد +1" وهو جزء جديد من مسلسل "كامل العدد" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الماضي وردود أفعال قوية من الجمهور.

وقال شريف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل "كامل العدد" تعتبر خطوة جريئة من جميع صناعه ولكن هذة الخطوة كان لابد منها خاصة بعد النجاح الكبير للجزء الأول وردود الأفعال الغير متوقعة من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى رسائل الجمهور لنا بشعورهم بالحزن لانتهاء حلقاته ومطالبتهم بتقديم جزء جديد.

وأضاف أن الأمر الثاني الذي شجع صناع المسلسل على تقديم جزء جديد هي أن قماشة الأحداث واسعة وتستوعب أحداث جديدة وقصة مكملة لأحداث الجزء الأول، مشيرا إلى أن الجمهور سيشاهد تطور كبير في أحداث الجزء الثاني.

وعن المنافسة هذا العام في الموسم الرمضاني توقع شريف سلامة تحقيق مسلسل "كامل العدد +1" نجاح أكبر بكثير عن النجاح الذي حققه الجزء الأول العام الماضي معربا عن سعادته بعرض العمل هذا العام على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالأخص قناة ON الفضائية والتي تتيح فرصة أكبر لمشاهدة الجمهور للعمل.

وأكد سلامة على فكرة تسمية ابنه الجديد من زوجته دينا الشربيني خلال الأحداث باسم "عمر" وذلك تخلديا للفنان الراحل مصطفى درويش والذي شارك في الجزء الأول بشخصية تحمل نفس الاسم وكان الزوج السابق لدينا الشربيني، مشيرا إلى أن الجزء الثاني فقد واحدا من أنقى الشخصيات وفنان كبير مثله.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.



أبطال مسلسل كامل العدد +1

كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.