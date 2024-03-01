الجمعة 01 مارس 2024
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فن

عاجل.. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة الموسيقار حلمى بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

رحل عن عالمنا منذ قليل، الموسيقار الكبير حلمي بكر عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني الكبير.


اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار حلمي بكر قبل رحيله

وتعرض الموسيقار حلمي بكر، لأزمة صحية كبيرة إثر تراجع أداء القلب والكلى بالإضافة إلى أزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل.

وفوز تعرضه لوعكة مفاجئة، نقلته زوجته سماح القرشي، إلى مستشفى ميد كير بمنطقة كفر صقر بمحافظة الشرقية وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

عاجل.. بعد صراع مع المرض.. وفاة الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 عاما

وتعرض الموسيقار حلمى بكر لأزمة صحية فى يناير العام الماضى 2023، استدعت دخوله إلى المستشفى، ومنها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادرها في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه.

 حلمي بكر (6 ديسمبر 1937)؛ هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.

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