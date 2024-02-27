الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

المخرج أشرف فايق
المخرج أشرف فايق

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى"، ويتم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

ويناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه ، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس. 

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي. 

 

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر إنعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتي 5 مارس بحضور عدد من مخرجي الافلام من مختلف أنحاء العالم.

 

 جديرٌ بالذكر أن قطاع الإنتاج الوثائقي، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة في المهرجان، بالإضافة إلى إنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية"؛ دعمًا للمواهب المصرية الشابة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أشرف فايق الإسماعيلية عصام زكريا

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