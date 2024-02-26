الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. watch it تروج لـ"لحظة غضب" بحوار مع أبطاله (فيديو)

أبطال مسلسل لحظة
أبطال مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة WATCH IT الرقمية مقطع فيديو لأبطال مسلسل “لحظة غضب” المقرر عرضه عبر المنصة ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمن الفيديو حوار مختلف مع أبطال مسلسل “لحظة غضب” والذين كشفوا عن أكثر اللحظات غضبا الذين تعرضوا لها في حياتهم الشخصية بالإضافة إلى أبرز اللحظات الحزينة والسعيدة لهم.

وظهر في مقطع الفيديو كل من النجمة صبا مبارك، والنجم محمد شاهين، والفنانة ناردين فرج والفنان علي قاسم.

“لحظة غضب” هو اجتماعي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك. 

محمد شاهين، ويعتبر هو العمل الثالث الذي يجمعه بصبا مبارك  إذ كان قد اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا سويًا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين.

ومن المقرر أن يتقابلا هذا العام أيضًا في مسلسل "لحظة غضب". مسلسل "لحظة غضب" هو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

كانت آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وتعرض حلقات مسلسل بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16.

لحظة غضب مسلسل “لحظة غضب” watch it نصة WATCH IT موسم دراما رمضان 2024 دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

شريف سلامة لـ"الدستور": أوشكت على الانتهاء من كامل العدد +1

كيف تهتم "المتحدة" بدراما الطفل وتقديم مسلسلات "أنيميشن"؟

دراما رمضان 2024.. كيف طورت المتحدة الصورة الإخراجية للأعمال التلفزيونية؟

بدأ تحضيراته مايو الماضى.. أحمد فهمى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "عائلة المكسيكى"

الأربعاء.. افتتاح الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية والاحتفال باليوبيل الفضي

على طريقة إبراهيم نصر.. "الحدينى" ينضم لقائمة عودة أبطال الزمن الجميل للشاشة

مدحت صالح يتألق بغناء "محبتك جنون" في حفله بدار الأوبرا (فيديو)

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يتألق في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "محارب" (فيديو)

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟