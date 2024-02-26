دراما رمضان 2024.. watch it تروج لـ"لحظة غضب" بحوار مع أبطاله (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT الرقمية مقطع فيديو لأبطال مسلسل “لحظة غضب” المقرر عرضه عبر المنصة ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمن الفيديو حوار مختلف مع أبطال مسلسل “لحظة غضب” والذين كشفوا عن أكثر اللحظات غضبا الذين تعرضوا لها في حياتهم الشخصية بالإضافة إلى أبرز اللحظات الحزينة والسعيدة لهم.

وظهر في مقطع الفيديو كل من النجمة صبا مبارك، والنجم محمد شاهين، والفنانة ناردين فرج والفنان علي قاسم.

“لحظة غضب” هو اجتماعي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

محمد شاهين، ويعتبر هو العمل الثالث الذي يجمعه بصبا مبارك إذ كان قد اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا سويًا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين.

ومن المقرر أن يتقابلا هذا العام أيضًا في مسلسل "لحظة غضب". مسلسل "لحظة غضب" هو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

كانت آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وتعرض حلقات مسلسل بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16.