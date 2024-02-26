الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

على طريقة إبراهيم نصر.. "الحدينى" ينضم لقائمة عودة أبطال الزمن الجميل للشاشة

الفنان محمود الحدينى
الفنان محمود الحدينى

انضم الفنان محمود الحدينى لأبطال مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، إخراج رءوف عبدالعزيز، للحاق بسباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وغاب محمود الحديني عن الدراما لـ12 عامًا، منذ مشاركته في السيت كوم "لسه بدري" في عام 2012.

وحرص المخرج رءوف عبدالعزيز على إعادة نجوم الزمن الجميل من الرواد، للدراما من جديد عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

عودة إبراهيم نصر  

والطريقة ذاتها، أعاد “عبدالعزيز” الراحل إبراهيم نصر، للدراما بعد غياب دام لـ 19 عامًا من خلال مسلسل "فوق الحساب"، والذي قدم خلال شخصية الدُب، وحققت حينها صدى واسعًا، وردود فعل كبيرة، ولا تزال تحظى بشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

“محسن محيي الدين” أيضًا، عاد للدراما من خلال مسلسل "قمر هادي"، وحصل من خلال شخصيته في العمل على العديد من التكريمات، وشارك بعدها حتى اليوم في العديد من الأعمال الفنية المميزة.

يشار إلي أن مسلسل "سر إلهي"، يشارك في بطولته بجانب الفنانة روجينا كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم،  رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل حصريًا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

 

أبطال مسلسل "سر إلهي"

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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