الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مدحت صالح يتألق بغناء "محبتك جنون" في حفله بدار الأوبرا (فيديو)

مدحت صالح من حفل
مدحت صالح من حفل دار الأوبرا

تألق النجم مدحت صالح في حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والمذاع على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة الفضائية.

 

وأطرب مدحت صالح جمهوره خلال الحفل بباقة من ألمع وأشهرأغنياته الجديدة والقديمة، والتي يتفاعل معها الجمهور وأبرزها أغنية “محبتك جنون” والذي أبدع في تقديمها من جديد لجمهوره بمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني المميز من بينها: "ولا تسوى دموع، حبك خطر، بنت القلب، جاي علي نفسك، باكتب اسمك، لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك إحساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني".

ووضعت إدارة الحفل العديد من الشروط الخاصة لدخول الجمهور الحفل وهى:

ـ الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ برجاء الالتزام بالزي اللائق والفورمال "بدلة وكرافته" بدار الأوبرا المصرية 

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

 

آخر أعمال مدحت صالح

الجدير بالذكر أن النجم مدحت صالح، يعرض له حاليا مسلسل "وبينا ميعاد2" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته واحتل صدارة المشاهدة، وهو بطولة النجم صبري فواز د، والنجمة شيرين رضا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.


ألبوم مدحت صالح الجديد 2024

ومن جهة أخرى، يضع مدحت صالح، حاليا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات بتيمات ونوعيات مختلفة، وهو الألبوم الأول له من إنتاجه كاملًا.

ويدرس حاليًا مدحت صالح تصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، لطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل متطور ومختلف.

مدحت صالح النجم مدحت صالح دار الاوبرا الأوبرا دار الأوبرا المصرية قناة الحياة

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يتألق في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "محارب" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. خريطة المسلسلات الحصري لقناة ON الفضائية (صور)

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين عبر DMC

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "كامل العدد +1" على قنوات ON

حصري.. عرض مسلسل "مغامرات يحيى وكنوز 3" عبر DMC

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

دراما رمضان 2024... عرض مسلسل "عتبات البهجة" حصريا عبر قنوات DMC

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل صدفة عبر قناة الحياة الفضائية

الأكثر قراءة

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم