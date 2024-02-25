مدحت صالح يتألق بغناء "محبتك جنون" في حفله بدار الأوبرا (فيديو)

تألق النجم مدحت صالح في حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والمذاع على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة الفضائية.

وأطرب مدحت صالح جمهوره خلال الحفل بباقة من ألمع وأشهرأغنياته الجديدة والقديمة، والتي يتفاعل معها الجمهور وأبرزها أغنية “محبتك جنون” والذي أبدع في تقديمها من جديد لجمهوره بمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني المميز من بينها: "ولا تسوى دموع، حبك خطر، بنت القلب، جاي علي نفسك، باكتب اسمك، لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك إحساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني".

ووضعت إدارة الحفل العديد من الشروط الخاصة لدخول الجمهور الحفل وهى:

ـ الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ برجاء الالتزام بالزي اللائق والفورمال "بدلة وكرافته" بدار الأوبرا المصرية

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

آخر أعمال مدحت صالح

الجدير بالذكر أن النجم مدحت صالح، يعرض له حاليا مسلسل "وبينا ميعاد2" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته واحتل صدارة المشاهدة، وهو بطولة النجم صبري فواز د، والنجمة شيرين رضا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.



ألبوم مدحت صالح الجديد 2024

ومن جهة أخرى، يضع مدحت صالح، حاليا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات بتيمات ونوعيات مختلفة، وهو الألبوم الأول له من إنتاجه كاملًا.

ويدرس حاليًا مدحت صالح تصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، لطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل متطور ومختلف.