دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل صدفة عبر قناة الحياة الفضائية

أعلنت قناة الحياة الفضائية عن عرض المسلسل التلفزيوني “صدفة”، بطولة النجمة ريهام حجاج عبر شاشاتها وذلك خلال موسم دراما شهر رمضان 2024.

مسلسل صدفة يعرض خلال شهر رمضان مبارك عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة الحياة العامة وقناة الحياة مسلسلات.

وظهر على البوستر الدعائي لقناة الحياة الخاص بمسلسل “صدفة” أبطال العمل كل من النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوي، والفنان عصام السقا، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة رحاب الجمل.

قصة وأحداث مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.