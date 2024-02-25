دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل محارب عبر قنوات CBC حصريا

أعلنت قناة CBC الفضائية عن عرضها لمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل محارب من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة CBC العامة، وقناة CBC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر البوستر الدعائي لقناة CBC الخاص بمسلسل محارب أبطال العمل كل من النجم حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، والنجمة نرمين الفقي، والنجمة ناهد السباعي، والفنانة منة فضالي.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل التليفزيوني "محارب"، الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل وسيطر الأكشن والإثارة على مشاهد الإعلان الرسمي، والذي ظهر فيه حسن الرداد وهو يحاول إثبات براءته من تهمة قتل، والذي لفقت له ظلما فيما يحاول الفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي الإيقاع به لأسباب خاصة تكشفها الأحداث خلال عرض المسلسل بالموسم الرمضاني.

قصة وأحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب، قصة عزيز- محارب، الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.