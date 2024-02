دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "الكبير أوي 8"عبر قنوات ON حصريا

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي 8” الجزء الثامن بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل “الكبير أوي 8” من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص النجم أحمد مكي على تقديم الموسم الثامن من مسلسله الشهير “الكبير أوي” متضمنا أحداثا جديدة ومختلفة عن ما قدمه من قبل، ليواصل نجاحه الكبير بتقديم شخصية “الكبير” الذي ظل راسخًا ومحافظًا على نجاحه طوال المواسم السبع الماضية، بسبب ابتكارات صناع العمل في صنع حالة من الكوميديا التي تواكب العصر دائمًا.

قصة وأحداث مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.



كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.