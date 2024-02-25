الليلة.."واحد من الناس" يتناول الاستعداد لشهر رمضان على قناة الحياة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي أسرة مكلومة، حيث انفجرت أسطوانة الغاز في الأب والبنات، مما تسبب في أضرار بالغة وحروق وتكشف الطفلة غرام معاناتها بعد الحادث، ويتكفل البرنامج بتقديم مبلغ ٣٢٠ ألف جنيه لعلاجهم، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد عبر شاشة قناة الحياة والتي تأتي تحت عنوان “ تحقيق الأمنيات ”.

والفقرة الثانية فقرة الشيخ ربيع والمنشد السوهاجي وأهم العبادات والأدعية بعد ليلة النصف من شعبان والأيام المتبقية على رمضان وهل مستحب الصيام في هذه الأيام، وعن فضل ليلة النصف من شعبان والدعاء وما الذي يجب علي المسلم أن يفعله خلال الأيام المتبقية في النصف من شعبان.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة قناة الحياة.



