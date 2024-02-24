دراما رمضان 2024.. تعرف على ضيوف شرف مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

يواصل صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني “بابا جه” بطولة النجم أكرم حسني، تصوير مشاهد وأحداث العمل بقيادة المخرج خالد مرعي استعدادا لعرضه للجمهور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ضيوف شرف مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يظهر خلال أحداثه عدد من ضيوف الشرف الذين يضيفون للمسلسل حالة مختلفة خلال الأحداث ومن ضمن هذه القائمة الفنان كريم فهمي والذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل من خلال عدد من الحلقات، وانتهى مؤخرا من تصوير معظم مشاهده بالمسلسل.

كما يظهر النجم أحمد أمين ضيفا على عدد من حلقات المسلسل والذي يطلب من أكرم حسني بطل العمل خلال الأحداث، أن يراعي أحد أبناءه بالإضافة إلى ظهور الفنان محمد كيلاني كضيف شرف وانتهوا أيضا الفترة الماضية من تصوير معظم مشاهده بالمسلسل بالكامل.

ويواصل النجم أكرم حسنى تصويرمشاهد مسلسل بابا جه المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، حيث يقدم الكوميديا المعتادة عليه خلال العمل، الذى يظهر فيه بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

مسلسل بابا جه ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه على موعد طرحه سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم، وانتهى صناع العمل من تصوير معظم مشاهد المسلسل نظرا لتكثيف ساعات التصوير.

قصة وأحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه تدور أحداثه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة..

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

آخر أعمال أكرم حسني التلفزيونية

يذكر أن النجم أكرم حسنى غاب عن موسم دراما شهر رمضان الماضى بعدما قدم مسلسل "مكتوب عليا" في شهر رمضان 2022، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.