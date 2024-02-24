السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. WATCH IT تكشف عن بوستر مسلسل الرسوم المتحركة "نور والكوكب السعيد"

مسلسل الأنيمشين نور
مسلسل الأنيمشين نور والكوكب السعيد

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي لمسلسل الرسوم المتحركة “نور والكوكب السعيد” والمقرر عرضه عبر المنصة للجمهور خلال موسم شهر رمضان المقبل 2024.

ويقدم مسلسل الرسوم المتحركة “نور والكوكب السعيد” مفهوما جديدا لغرس القيم الإيجابية في الأطفال والوصول إلى تفكير أجيال جيدة من الأطفال ومعرفة كيف يفكرون وكيف يمكن أن نتعامل معهم وكيف نغرس فيها المبادئ والوطنية.

 

قصة مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد

مسلسل “نور والكوكب السعيد” يقدم عددا من الشخصيات الخيالية وهم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغيرة زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، و الفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية نتيجة ممارسات البشر على مر العصور. 

 

ويتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة، وذلك من خلال 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية). 

 

أبطال وصناع مسلسل الأنيمشين نور والكوكب السعيد

المسلسل من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطى، أشعار عبد المنعم حسين، إنتاج تنفيذى شركة ماتريكس م. عمر غازى، إخراج محمد ضاحى، شريف حسين، التتر غناء وألحان مصطفى قمر، كلمات محيى حوار، الأغانى في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشى، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات: الفنان فواز، إخراج إذاعي: خالد عبده. المسلسل من بطولة، الفنانة ويزو، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نور قدري، الفنانة شيماء شعلان، الفنانة شكران حسين، الفنان حسين القناوي، الفنانة الصغيرة فيروز طارق.

نور والكوكب السعيد مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد مسلسل الأنيمشين نور والكوكب السعيد منصة WATCH IT الرقمية watch it شهر رمضان

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